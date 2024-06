Barmstedt. Mit roher Gewalt versuchen Kriminelle, an die wertvolle Auslage in Barmstedt zu kommen. Doch dann wurden sie von einer Frau bemerkt.

Wo das Köpfchen fehlt, muss offenbar rohe Gewalt helfen: Nach diesem Muster haben in der Nacht zum Dienstag Kriminelle versucht, einen Juwelier in Barmstedt zu plündern. Mit einem Gullydeckel wollten die Einbrecher in der kleinsten Stadt des Kreises Pinneberg die Scheiben zerstören, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Ihr Pech: Das Sicherheitsglas hielt der Attacke Stand.

Wie die Polizei mitteilt, sei eine Zeugin mitten in der Nacht auf den versuchten Einbruch aufmerksam geworden. Um 3.58 Uhr alarmierte sie die Polizei, da sie in der Straße Am Markt gesehen hatte, dass unbekannte Täter mittels einer Kanalabdeckung aus Vollmetall versucht hatten, die Scheibe des Juweliergeschäfts einzuschlagen.

Polizei Pinneberg: Gullydeckel-Einbrecher zerstören Scheibe bei Juwelier in Barmstedt

Die Kriminellen verfolgten offenbar das Ziel, an den Schmuck in der Auslage zu kommen. Das Sicherheitsglas hielt zwar, wurde aber stark beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Tatzeit vorerst lediglich von Ladenschluss am Montag bis zur Alarmierungszeit eingrenzen. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise zu einer besseren Tatzeiteingrenzung.

Auch fragen die Ermittler sich, ob nicht doch jemand die vermutlich lauten Geräusche wahrgenommen hat, die durch das mehrfach versuchte Einwerfen der Scheibe verursacht wurden. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizeistelle Elmshorn geführt. Hinweise werden unter der Rufnummer 04121/8030 entgegengenommen.

nib