Torsten Kock, Leiter der Friedhofsverwaltung in Elmshorn, setzt gern viele neue Ideen auf dem 19 Hektar großen Gelände mitten in der Stadt um. Das Staudenfeld mit Erdbeeren und Co. für kleine Urnengräber gehört dazu. So möchte er selbst gern begraben werden. © Michael Rahn | Michael Rahn