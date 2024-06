Wedel. Gut 27.000 Einwohner entscheiden am Sonntag über die Zukunft des Verwaltungschefs. Die aktuellen Entwicklungen, die ersten Stimmen.

Es geht an diesem Sonntag um nicht weniger als die Zukunft der Stadt Wedel und die Frage: Wer soll Rathaus und Verwaltung führen? Mehr als 27.000 Bürger sind neben der Europawahl aufgerufen, in einem Abwahlverfahren über den amtierenden, derzeit freigestellten Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) abzustimmen.

Soll der mit Vorwürfen belastete Rathauschef weitermachen oder seinen Hut nehmen? Die Antwort auf diese Frage wird gegen 20 Uhr erste Konturen bekommen, die Auszählung der Abstimmung startet nach der Auszählung zur Europawahl. Zuvor schien das Interesse an dem Ausgang groß zu sein. An den Wahllokalen in Wedel bildeten sich am Nachmittag teilweise sogar Schlangen.

Abstimmung über Gernot Kaser: In der Stadt herrscht großes Interesse

Dass es dieses bisher einmalige Verfahren in der Stadt gibt, hängt mit schweren Vorwürfen gegen Kaser zusammen: In knapp zwei Jahren seit Amtsantritt hat der 62 Jahre alte gebürtiger Österreicher nahezu alle Entscheidungsträger der Stadt gegen sich aufgebracht oder verärgert – von Stadtpolitik über Rathausmitarbeiter bis hin zu Marketingverein sowie Stadtsparkasse.

Die Folge: Ein Disziplinarverfahren gegen Kaser, Anzeigen der Stadt wegen Untreue gegen ihn und die initiierte Abwahl. Kaser selbst hat Anzeige wegen Verleumdung gestellt und behauptet, es laufe eine Kampagne gegen ihn. Eine Zusammenarbeit ist kaum mehr vorstellbar, drängende Probleme der Stadt können nicht gelöst werden.

Abwahl in Wedel: Stimmung bei den Wählern vor Ort ist gemischt

Darum sind an diesem Sonntag die Wahllokale in 16 Stimmbezirken nicht nur für die Europawahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wedeler müssen noch eine zusätzliche Entscheidung treffen. Nämlich: „Soll Bürgermeister Gernot Karl Kaser abgewählt werden?“ Wer möchte, dass der amtierende Bürgermeister abgewählt wird, kreuzt also „ja“ an. Wer Gernot Kaser im Amt behalten will, macht das Kreuz bei „Nein“.

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl ist offenbar groß in Wedel. In einigen Wahllokalen mussten die Wahlberechtigten Schlange stehen, bevor sie ihre Stimme abgeben konnten. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in Wedel ist offenbar groß. Im Wahllokal im Johann-Rist-Gymnasium Am Redder etwa standen die Bürgerinnen und Bürger sogar Schlange, um ihre Stimme für die Europawahl und den Bürgerentscheid zur beruflichen Zukunft von Gernot Kaser abzugeben. Das Stimmungsbild schien aber nicht eindeutig zu sein. Anders als bei der Abstimmung der Ratsversammlung im März, die mit 38 zu 1 für das Abwahlverfahren gegen Gernot Kaser endete.

Erste Wählermeinungen in Wedel: „Kaser hatte keine Stimme in der Öffentlichkeit“

Für Helga Schuhbauer war die monatelange Berichterstattung über die angeblichen Verfehlungen des Verwaltungschefs „zu einseitig – es ging immer nur gegen den Bürgermeister“. Zumal Kaser sich selbst dabei öffentlich trotz fortwährender Anfragen selten äußerte. Er habe sich kaum wehren können, sagt ihr Mann Helmut Schuhbauer dazu. „Kaser hatte keine Stimme in der Öffentlichkeit.“ Zumal dann oft aus vertraulichen Unterlagen zitiert worden sei. „Das war nicht in Ordnung, wie das abgelaufen ist.“

Ursula Dempf findet, dass die Wählerinnen und Wähler beeinflusst worden sind. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs

Auch Ute Hohensee glaubt, dass die öffentliche Darstellung dieses Streits zwischen einem Großteil der Politik und dem Verwaltungschef „kontraproduktiv“ gewirkt habe. „Wir müssen doch daran denken: Was passiert mit Wedel? Das ist ein Riesenproblem“, findet sie. Darum sei sie nun für Neuwahlen. Das sei für sie die fairste Lösung für alle Beteiligten. Da könne sich Kaser dann auch wieder zur Wahl stellen. „Wir brauchen doch eine funktionierende Verwaltung.“ Darum sollten sich Politik und Verwaltung wieder zusammenraufen, meint sie.

Abwahl in Wedel: „Die sollen sich zusammenraufen und ihre Arbeit machen“

Genau dieser Auffassung ist auch Ina Schulz. „Die sollen sich zusammenraufen und ihre Arbeit machen“, sagt sie. Sowohl der Bürgermeister als auch die Ratsmitglieder seien doch von der Bevölkerung gewählt worden. „Für mich ist das ein Schmierentheater, was die Kommunalpolitiker hier abziehen.“ Auch Ursula Dempf, die seit mehr als 60 Jahren in Wedel lebt, war die Berichterstattung über den Bürgermeister zu negativ. „Das war unverschämt“, fand sie. Das grenze für sie an Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler, ärgerte sich die Rentnerin.

Jonas Wöhrle fand es gut, dass der Bürgermeisterentscheid mit der Europawahl zusammengelegt worden ist. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs

Und eine 80 Jahre alte Dänin, die mit ihrem Elektro-Scooter zum Wahllokal gefahren war, kritisierte: „Wir wissen viel zu wenig über die Vorgänge.“ Sie habe zwar ihr Kreuz gemacht, aber eigentlich mangele es an den notwendigen Informationen, was genau die Vorwürfe gegen den Bürgermeister seien.

Mit dem Hund ins Wahllokal: Gut, dass Europawahl und Bürgermeisterabstimmung zusammen waren

Jonas Wöhrle nutzte die Doppelwahl, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. „Ich finde es grundsätzlich gut, dass wir als Bürger zur Bürgermeisterentscheidung befragt worden sind.“ Zumal es die Bevölkerung erleichtert habe, weil sie dies mit der Europawahl verbinden konnten.

Im April 2022 wurde Wedels amtierender Bürgermeister Gernot Kaser (r.) vom damaligen Stadtpräsident Michael Schernikau vereidigt. © Stadt Wedel / Sven Kamin | Stadt Wedel / Sven Kamin

Von allen stimmberechtigten Wählern müssen mindestens 20 Prozent mit „Ja“ stimmen, damit der Amtsinhaber seinen Posten räumen muss - das entspricht 5482 Stimmen. Die Abwahl ist gescheitert, wenn weniger als 20 Prozent der Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen oder wenn mehr Stimmberechtigte mit „Nein“ antworten. Die Zahl der Abstimmungsberechtigten am Abstimmungstag ist für diese Berechnungen maßgeblich.

Gernot Kaser: Wie es weitergeht, wenn er bestätigt oder abgewählt wird

Bei einer erfolgreichen Abwahl tritt der Amtsinhaber mit Feststellung des Ergebnisses in den einstweiligen Ruhestand ein. Gemäß Gemeindeordnung muss die Wahl zur Neubesetzung der Stelle spätestens sechs Monate nach Freiwerden der Stelle erfolgen. Zu dieser Wahl könnte auch Gernot Kaser wieder antreten, sofern er – wie alle anderen Bewerber auch – erneut die notwendigen Unterschriften vorher einsammeln kann.

Sollte der Gemeindeabstimmungsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung (voraussichtlich am 20. Juni) feststellen, dass Gernot Kaser laut Wählervotum Bürgermeister bleiben soll, kann der Rathauschef seine Amtsgeschäfte direkt wieder aufnehmen.

Abwahl des Bürgermeisters in Wedel: Rathausmitarbeiter drohen mit Kündigung

Die Politik, die die Abwahl forciert hat, hatte schon vor der Wahl erklärt, den Willen des Wählers zu respektieren. Da die Fronten allerdings verhärtet sind, erscheint eine vernünftige Zusammenarbeit bis zum Jahr 2028 schwer vorstellbar. Möglicherweise könnten Politiker ihr Ratsmandat niederlegen. Der Personalrat der Stadt Wedel hatte bereits prophezeit, dass ein Drittel der gut 450 Verwaltungsmitarbeiter im Fall einer Bestätigung ihres Chefs ihren Job kündigen werden.