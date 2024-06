Lutzhorn. Am Sonntagvormittag gerät der Landwirt unter die schwere Maschine. Rettungshubschrauber im Einsatz. Unglück soll rekonstruiert werden.

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagvormittag auf einem Bauernhof in Lutzhorn im Kreis Pinneberg ereignet. In der kleinen Ortschaft wurde ein Mann von einem Traktor überrollt und starb an der Schwere der Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde zuvor angefordert, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es an der Straße Überstör zu dem verhängnisvollen Unglück. Dort befindet sich ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Wie genau der getötete Landwirt unter die Reifen des Traktors geraten ist, müsse laut Polizeiangaben nun ermittelt werden.

Unfall auf Bauernhof: Landwirt wird von Traktor überrollt und stirbt

Möglicherweise, so eine These vor Ort, war der Mann auf dem Bauernhof gestürzt und dann unter die Räder des schweren Geräts gekommen. Der Traktorfahrer hatte den Unfall den Polizeiangaben zufolge erst später, am Ende der Straße, bemerkt.

Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Er soll die Spuren des Unfalls dokumentieren, um den Hergang nachvollziehen zu können. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.

