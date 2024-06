Joint am Steuer: Auch nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis muss jeder, der unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnimmt, mit Führerscheinentzug, Bußgeld, Punkten in Flensburg, einer Nachschulung oder gar Strafverfolgung rechnen. © picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt