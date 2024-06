Der Gasschnüffler kommt. So wie hier Stefan Uden in Westerhorn gehen Kontrolleure im Auftrag von Schleswig-Holstein Netz die Gasleitungen im Kreis Pinneberg ab. In diesem Jahr sollen allein im Kreis rund 230 Kilometer an Leitungen per elektronischer Nase kontrolliert werden. © Ulrich Stückler | Ulrich Stückler