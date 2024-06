Wedel. Das kommunale Unternehmen grenzt nicht nur Energie und Kosten ein, es schützt auch noch Insekten. Wie und warum das funktioniert.

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Die Stadtwerke Wedel haben inzwischen fast die gesamte Straßenbeleuchtung der Stadt auf LED-Technik umgestellt und dadurch den Stromverbrauch der Laternen um die Hälfte reduziert. Ende 2023 waren 87 Prozent der öffentlichen Leuchten in Wedel mit energieeffizienten LEDs ausgestattet, wie das kommunale Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Rund 51 Prozent des Stromverbrauchs im Vergleich zum Jahr 2020 konnten so eingespart werden. Die restlichen 13 Prozent der Straßenlaternen in Wedel sollen bis spätestens 2025 umgerüstet sein. Für die Umstellung haben die Stadtwerke Wedel seit 2020 Fördermittel von der Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH in Höhe von rund 212.000 Euro erhalten.

LED-Beleuchtung in Wedel: Weniger Lichtverschmutzung, mehr Insektenschutz

„Die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz und gleichzeitig eine Investition in die Zukunft unserer Stadt“, so Jörn Peter Maurer, Geschäftsführer der Stadtwerke Wedel. „Mit dieser Maßnahme sparen wir nicht nur Energie und Geld, sondern senken auch die CO 2 -Emission und tragen zu einer geringeren Lichtverschmutzung und einem besseren Insektenschutz bei.“

In Wedel werden ausschließlich Leuchten eingesetzt, deren Lichtkegel nach unten gerichtet sind und kein Streulicht verbreiten. Des Weiteren verfügen die eingesetzten Leuchten über eine Dimmfunktion und ein entsprechendes Lichtmanagement, sodass ihre Leistung an den Bedarf angepasst werden kann.

Laternen in Wedel werden nachts gedimmt – gut für Insekten

Durch Dimmzeitensteuerung in den Nachtstunden wird beispielsweise der Energieverbrauch pro Leuchte um bis zu 70 Prozent gesenkt. Dies kommt insbesondere neben der CO 2 -Bilanz auch dem Insektenschutz zugute. Für alle Leuchten wird eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin gewählt, da dies Insekten weniger stark anzieht.

Neben den ökologischen Vorteilen bietet LED-Beleuchtung weitere Vorteile. So sind LED-Leuchten deutlich langlebiger als herkömmliche Straßenleuchten und müssen seltener ausgetauscht werden. Darüber hinaus ermöglichen sie eine flexible Steuerung der Beleuchtung, sodass beispielsweise in den Nachtstunden die Helligkeit reduziert werden kann, um weiteren Strom zu sparen.

Stadtwerke Wedel beschäftigen 100 Mitarbeiter

„Die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Klimaschutz und Naturschutz miteinander in Einklang gebracht werden können“, so Maurer. Die Stadtwerke würden auch weiterhin in innovative Technologien investieren.

„Derartige Aspekte werden in Wedel bei der Umrüstung der öffentlichen Straßenbeleuchtung beachtet, denn uns ist es wichtig, der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen sowie die Belange der Menschen und des Naturschutzes zu berücksichtigen, die die Stadt als beleuchteten Lebensraum wahrnehmen.“

Die Stadtwerke Wedel GmbH ist der kommunale Energie-, Wasser- und Telekommunikationsversorger für Wedel und die Region sowie Betreiber der Wedeler Badebucht und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.