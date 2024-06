Seit 60 Jahren auf den Bühnen der Welt zu Hause und im Juni in Schenefeld: The Rattles mit Michael „Michi“ Jessen (Gesang und Sologitarre, v. l.), Reinhard „Dicky“ Tarrach (Schlagzeug), Eggert Johannsen (Gesang und Rhythmusgitarre) sowie Herbert Hildebrandt, Gesang und Bass. © The Rattles | The Rattles