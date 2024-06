Im Reepschlägerhaus in Wedel holte der umstrittene Bürgermeister Gernot Kaser (r.) zum Gegenschlag in Richtung seiner zahlreichen Kritiker aus. Dort sprach er erstmals im Beisein seines Rechtsanwaltes Trutz Graf Kerssenbrock über die vielen Vorwürfe und wollte per Klage auch den Wahltermin verschieben lassen. Das lehnte das Verwaltungsgericht allerdings ab. © Frederik Büll | Frederik Büll