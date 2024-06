Quickborn. Armbänder basteln und Sekt trinken: Welche Promis außer Claudia Effenberg und Jenny Elvers noch zur White Perlenworkshop Party kommen.

Fashion und Quickborn sind zwei Begriffe, die sich nicht ausschließen müssen. Ganz im Gegenteil, versichert Katja Bär. Sie betreibt seit 1996 in Quickborn den Winat Fashion Shop. Ein zweites Geschäft kam 2005 in Hamburg-Volksdorf dazu. Mittlerweile hat sich ihr guter Geschmack und ihr Sinn fürs Schöne in Hamburg herumgesprochen. „Es gibt einige Hamburger, die jetzt auf dem Weg nach Sylt einen Abstecher nach Quickborn machen, um vorbeizuschauen und einzukaufen“, sagt die Geschäftsfrau.

Am kommenden Sonnabend werden einmal mehr modebewusste Großstädter die kleine Stadt im Kreis Pinneberg aufsuchen. Denn dort findet am 8. Juni die White Perlenworkshop Party statt, der größte Perlenworkshop in Deutschland, wie Katja Bär versichert. Um 15 Uhr gehts los. Der Dresscode: Hauptsache weiß, damit die bunten, magisch leuchtenden Perlen gut zur Geltung kommen.

Claudia Effenberg und Jenny Elvers kommen nach Quickborn

Zur Mega-Party kommen auch Promis wie Julian F. M. Stoeckel, Dschungelcamp-Kandidat mit einer Vorliebe für Turbane, Claudia Effenberg und Jenny Elvers sowie Influencern wie @svetlana_fruehwald, @didiveron_official, @strandpink und @swaantjetaube. „Wir haben bereits mehr als 300 Tickets verkauft und erwarten noch mehr Menschen“, sagt Katja Bär. An ihre Boutique schließt auch ein Café an. Dort gibt es Getränke, Snacks und selbstgemachte Torten.

Alexander Schramberg ist der Gründer der Magic Pearls. Er wird beim Event in Quickborn dabei sein. © Winat Fashion | Winat Fashion

Um 18 Uhr ist eine Modenschau direkt vor dem Store geplant. 15 Models schickt Katja Bär auf den Laufsteg, um die neuesten Trends zu präsentieren. Bunte Luftballons reihen sich wie „magische Perlen“ aneinander. Danach startet die Aftershowparty mit Musik. Es gibt eine große Außenbar, viele Hotspots, Selfie-Stationen und eine Fotobox. Bis in die Abendstunden (22 Uhr) kann gebastelt, getanzt, gefeiert werden.

Magic Pearl-Gründer Alexander Scharmberg in Quickborn

Magic Pearl ist eine junge Schmuckmarke, die für ihren farbenfrohen Perlenschmuck bekannt ist. Alexander Scharmberg hat das Label gegründet. Die Schmuckstücke leuchten durch eine spezielle Beschichtung magisch in der Sonne. Scharmberg, der unter anderem als Profisurfer, Musiker und DJ gearbeitet hat, wird auch vor Ort sein.

Die Idee für die Perlen kam ihm, als er auf der Karibikinsel Aruba einer Frau beim Auffädeln von bunten Glasperlen zuschaute. Inspiriert von der lebensfrohen Atmosphäre und den bunten Farben der Insel, fing er 2017 an, die „Magic Pearls“ zu produzieren.

Promis wie Claudia Effenberg machen die Perlen bekannt

Der Durchbruch kam im Jahr 2020 mit der Eröffnung des ersten Stores in Timmendorf. Prominente wie Claudia Effenberg wurden auf Magic Pearl aufmerksam und trugen dazu bei, das Label bekannt zu machen. Workshops wurden ins Leben gerufen, die zu wahren Pilgerstätten für „Magic Lovers“ wurden, die gemeinsam Perlenarmbänder gestalten und sich an den leuchtenden Farben erfreuen. Heute beliefert Magic Pearl mehr als 150 Geschäfte und ist auch im Verkaufsfernsehen von Channel 21 vertreten.

Die Freundschaft zwischen dem Gründer Mister Magic Alexander Scharmberg und Claudia Effenberg ist gewachsen, und sie längst zu einer Markenbotschafterin geworden. Und auch das Unternehmen selbst ist gewachsen und bietet Workshops in Dubai, Mallorca, Hamburg und nun auch Quickborn an.

Winat Fashion wird zum Frequenz-Bringer für Quickborn

Auch Ladenbesitzerin Katja Bär erreicht ihre Kunden über Social Media. Auf ihrem Instagram-Kanal tanzt sie die Mode fröhlich lächelnd vor. „Wir sind für Quickborn ein richtiger Frequenzbringer geworden“, sagt sie. Auch der frisch renovierte Laden in Volksdorf komme gut an.

Das Besondere an den Magic Pearls: Die Farben leuchten in der Sonne. © Winat Fashion | Winat Fashion

Neben Mode verschiedener Marken gibt es eine Auswahl an Taschen und Accessoires – alles hübsch dekoriert und zusammengestellt. „Ich beschäftige zwei Dekorateurinnen, die nichts anderes machen.“ Damit trifft sie bei ihren Kundinnen offenbar einen Nerv.

Katja Bär setzt auf Events und ein gutes Team

Außerdem bietet sie Click and Collect an. Die Kunden treffen online eine Vorauswahl und holen es im Laden ab. Das Geschäft kann auch in den Abendstunden exklusiv für zwei Stunden gemietet werden, da wird das Shoppen (mit Mindestabnahme) bei Sekt und Wein zu einem exklusiven Event.

Neben dem kreativen Mix aus analogem und digitalen Geschäft hat Katja Bär noch ein anderes Erfolgsrezept: „Ich habe ein tolles Team, die Kunden werden gut beraten.“ 41 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt sie.

Die Tickets für den Workshop, auf dem auch Perlen-Neuheiten vorgestellt werden, kosten 59 Euro und können über www.winatfashion.de bestellt werden. Jede Teilnehmerin kann drei Armbänder gestalten und natürlich auf der Party an der Bahnhofstraße 9-11 mitfeiern und sicherlich das ein oder andere Selfie mit einem Promi abgreifen.