Elmshorn. Passant kommt das Verhalten eines 26-Jährigen merkwürdig vor. Er alarmiert die Polizei – und lag mit seiner Vermutung goldrichtig.

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in Elmshorn einen Dealer festgenommen. Gegen den 26 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen kann, wurde im Anschluss Haftbefehl erlassen.

Einem Passanten war am Sonntag das ungewöhnliche Verhalten des Mannes aufgefallen. Er saß im Wedenkamp auf einer Bank und bekam dort in kurzer Abfolge Besuch von Personen. Diese übergaben dem Mann Geld und erhielten dafür etwas im Austausch. Was genau, konnte der Zeuge nicht sehen.

Auch das Mobiltelefon des Mannes wurde als Tatmittel beschlagnahmt

Die Vermutung des Zeugen, der sich vorbildlich verhielt und sofort der Polizei von seinen Beobachtungen berichtete, erwies sich als zutreffend. Die Beamten, die wenig später vor Ort eintrafen und den 26-Jährigen überprüften, fanden bei ihm Drogen.

Es handelte sich laut den Polizeiangaben sowohl um Heroin, Kokain als auch Cannabis. Zudem führte der Mann einen dreistelligen Geldbetrag mit sich, der mutmaßlich aus den vor Ort getätigten Verkäufen stammt.

Beamte stellen bei 26-Jährigem Geld und Drogen sicher

Die Beamten stellten die Drogen und das Geld sicher. Auch das Mobiltelefon des Mannes wurde sichergestellt, weil es sich um ein mutmaßliches Tatmittel handelt. So hatte sich der 26-Jährige offenbar mit seinen Abnehmern über das Handy verabredet.

Weil der 26-Jährige in Deutschland nicht über einen festen Wohnsitz verfügt und daher eine Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, ließ die Staatsanwaltschaft Itzehoe den Mann vor einen Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe bringen.

Dealer in Elmshorn festgenommen: Mann sitzt bis zum Prozess ein

Der sah ebenfalls eine Fluchtgefahr als gegeben an und erließ gegen den 26-Jährigen einen Haftbefehl. Der wurde nach der richterlichen Vernehmung zu den Vorwürfen in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht, in der er voraussichtlich bis zu seinem Prozess einsitzen wird.