So viele Menschen wie noch nie im Kreis Pinneberg haben sich einbürgern lassen und feierten am Heimathaus in Tornesch-Esingen, hier die Gruppe der Pinneberger mit Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk (hinten rechts) und Bürgermeister Thomas Voerste. © Michael Rahn | Michael Rahn