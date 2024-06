Quickborn. Mittwoch in Wedel, Donnerstag in Schenefeld und nun ein Diebstahl am Wochenende. Schaden geht inzwischen in die Hunderttausende.

Erneut hat die Porsche-Bande im Kreis Pinneberg zugeschlagen. Es ist bereits die dritte Luxuskarosse des Stuttgarter Herstellers, die innerhalb von vier Tagen im Kreisgebiet entwendet wurde. Tatort war dieses Mal die Stadt Quickborn.

Die Täter hatten es am Wochenende auf einen Porsche 911 Carrera 4 abgesehen, der auf einem Stellplatz an der Friedrichsgaber Straße abgestellt war. Sie schlugen in der Zeit zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 19.30 Uhr am Sonnabend zu.

Drei Porsche im Kreis entwendet – Schaden von 275.000 Euro

Laut Polizeiangaben liegt der Zeitwert des aktuell gestohlenen Fahrzeugs bei 110.000 Euro. Der Diebstahl reiht sich ein in eine Serie, die am vorigen Mittwoch an der Ahornstraße in Wedel begann. An diesem Tag flüchteten die Autodiebe mit einem schwarzen Porsche 911 in Spezialausfertigung. Zeitwert des Fahrzeugs: 100.000 Euro.

Als Nächstes war ein weißer Porsche Macan an der Reihe. Das Fahrzeug im Wert von 65.000 Euro wurde zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am Donnerstag in Schenefeld entwendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass kurz zuvor ein weiterer Diebstahlversuch des Fahrzeugs, das im Bereich Bogenstraße abgestellt war, gescheitert ist.

Serie von Porsche-Diebstählen: Polizei geht von Zusammenhang aus

Nun als dritter Tatort also Quickborn. Möglicherweise dürfte dies nicht das Ende der Diebstahlserie sein. „Unsere Ermittler gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen muss“, erläutert Polizeisprecherin Sandra Firsching. Es soll sich nach Abendblatt-Informationen um Porsche-Fahrzeuge neueren Baujahrs handeln.

Mehr zum Thema

Bei derartigen Diebstählen handelt es sich erfahrungsgemäß um Auftragstaten. Sprich: Die Täter müssen es gezielt auf das ihnen bereits bekannte Fahrzeug abgesehen und die Gegebenheiten vor Ort genau ausspioniert haben. Wie sie sich Zugang zu den eigentlich gut gesicherten Fahrzeugen verschaffen und diese dann innerhalb von kurzer Zeit starten können, ist aktuell völlig unklar.

Dritter Porsche in vier Tagen geklaut: Spezialermittler der Polizei suchen Zeugen

Die Ermittlungen in allen Fällen hat das Sachgebiet 5 der Kripo Pinneberg, das für komplexe Ermittlungsvorgänge zuständig ist, übernommen. Die Ermittler hoffen, dass es mögliche Zeugen gibt, denen in den zurückliegenden Tagen verdächtige Personen an den entwendeten Fahrzeugen aufgefallen sind oder die rund um die Tatorte verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20 oder unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de per e-Mail.