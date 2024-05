Ein Bild von der Anschlussstelle Pinneberg-Nord in Richtung Hamburg fotografiert: Seit Ende der Woche verläuft der Verkehr auf der A23 in beiden Richtungen nur einspurig. Beidseitig kommt es daher vor der Einengung zu langen Staus. Die Baustelle dauert noch bis Ende Juli an. © Arne Kolarczyk | Arne Kolarczyk