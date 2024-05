Kreis Pinneberg. Schwarz und Weiß sind seine Farben, und auch sonst ist das Vermittlungstier recht unkompliziert. Nur beim Futter hat er Ansprüche.

Keep it simple! Das ist das Motto von Chester, einem zwei Jahre alten Kater im Tierheim Elmshorn. Lediglich schwarz und weiß sind seine Farben - und auch sonst sei Chester ein „toller, unkomplizierter Kerl“. Kurzum: ein richtiger Kumpeltyp. Der junge Kater sei sehr freundlich und aufgeschlossen, es dürfte also nicht so schwer sein, ein neues Zuhause für ihn zu finden.

Chester ist darüber hinaus auch sehr selbstständig. Er liebt regelmäßige Kuscheleinheiten, wobei er das nicht stundenlang haben muss, sondern lieber mehrere kürzere, aber dafür innige Knuddelmomente über den Tag verteilt.

Tierheim in Elmshorn vermittelt süßen Kater Chester: Er liebt Fischfilet

Der junge Kater liebe seine Freiheit und hält sich, sobald es das Wetter ansatzweise zulässt, am liebsten draußen auf. Über eine Klappe, die es ihm ermöglicht, frei zu entscheiden, wann er kommt und geht, würde er sich womöglich riesig freuen. Freigang in verkehrsberuhigter Umgebung wäre also ein unbedingtes Muss in seinem künftigen Zuhause.

Chester sei jemand, der durchaus für jeden Spass zu haben ist, er liebe es zu toben und zu spielen. Dabei lasse er sich laut Tierheim „wunderbar animieren“. Nur wenn es um Futter geht, wird es bei ihm nicht so einfach, sondern etwas speziell. Der Gute sei ein kleiner Feinschmecker und mag nur ganz bestimmtes Futter, Fischfilet steht bei ihm ganz hoch im Kurs.

Kinder, die nicht allzu jung sind, mag er, er wäre also auch ein prima Familienkater. Er hätte bestimmt auch kein Problem mit einem netten, jüngeren Kater als Kumpel.

Kater Chester: So klappt es mit seiner Vermittlung im Tierheim Elmshorn

Vermittlung: Interessenten können sich via E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit Telefonnummer und einem kleinen schriftlichen Selbstporträt melden. Alternativ: Montags, mittwochs, freitags und sonnabends zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr telefonisch unter 04121/84 921.