Wedel. Schwarze Nobelkarosse hat eine Spezialausführung und kostet entsprechend. Wo der Tatort liegt und was die Polizei bisher weiß.

Autodiebe hatten es in Wedel auf eine Nobelkarosse abgesehen. Am Mittwoch entwendeten sie dort einen schwarzen Porsche 911 in Spezialausfertigung. Das Fahrzeug soll auf einem Privatgrundstück an der Ahornstraße abgestellt gewesen sein.

Die Polizei teilte dazu nur mit, dass sich der Tatort an der Ahornstraße befinden würde. Ob der Wagen in einer Garage oder unter freiem Himmel stand, blieb zunächst unklar. Der aktuelle Zeitwert des Luxuswagens beträgt den Angaben zufolge 100.000 Euro.

Wedel: Porsche 911 gestohlen v Diebe kamen in der Nacht zu Mittwoch

Die Autodiebe kamen zwischen 23 Uhr am Dienstag sowie 7 Uhr am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt stellte der Autobesitzer den Verlust des teuren Sportwagens fest.

Mehr zum Thema

Bei derartigen Diebstählen ist damit zu rechnen, dass es um eine Auftragstat handeln könnte. Sprich die Täter müssen es gezielt auf das ihnen bereits bekannte Fahrzeug abgesehen und die Gegebenheiten vor Ort genau ausspioniert haben.

Porsche 911 in Wedel gestohlen: Kripo sucht nach Zeugen

Die Ermittlungen hat das Sachgebiet 5 der Kripo Pinneberg, das für komplexe Ermittlungsvorgänge zuständig ist, übernommen. Die Ermittler hoffen, dass es mögliche Zeugen gibt, denen in den zurückliegenden Tagen verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug aufgefallen sind oder die rund um den Tatort verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben.Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20 oder unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de per e-Mail.