Pinneberg/Elmshorn. Baustellen, weniger Züge, andere Startzeiten für Regionalbahnen 61 und 71 durch den Kreis Pinneberg. Alle Informationen für Pendler.

Bahnfahrer, die mit der Nordbahn von Hamburg durch den Kreis Pinneberg in Richtung Küste fahren wollen (und umgekehrt), müssen sich zum wiederholten Mal wegen Bauarbeiten an den Gleisen auf Fahrplanänderungen und ausfallende Züge im Juni einstellen. Auf den Linien RB 61 und RB 71, die zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist verkehren und auch in Pinneberg und Elmshorn halten, gibt es immer wieder Frust für Pendler. Schon im Mai sind viel Züge dieser Linien ausgefallen.

Auch im Juni stehen auf dieser Strecke Baumaßnahmen an, die von der Deutschen Bahn InfraGO AG durchgeführt werden. Wie die Nordbahn in einer Mitteilung bekannt gibt, „kommt es zu vereinzelten Fahrplanabweichungen in Tagesrandlagen“. Einige Zugfahrten würden laut des Unternehmens deutlich früher als im regulären Fahrplan vorgesehen verkehren. Andere werden komplett gestrichen. Dann wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet oder Fahrgäste sollen alternativ die S-Bahn nutzen.

HVV: Nordbahn-Züge RB 61 und 71 im Kreis Pinneberg fallen wegen Bauarbeiten aus

Konkret ist Folgendes vorgesehen: Am Sonnabend, 1. Juni, etwa entfallen laut Nordbahn nachts zwischen 0 Uhr und 4 Uhr einzelne Zugfahrten zwischen Itzehoe und Hamburg. Von Sonntag bis Mittwoch, 2. bis 5. Juni, fährt der für 0.02 Uhr geplante Zug ab Itzehoe in Richtung Hamburg 30 Minuten früher als üblich. Am Mittwoch, 3. Juni, werden von 22 bis 23 Uhr laut Nordbahn „zwischen Hamburg bzw. Pinneberg und Elmshorn einzelne Zugfahrten“ ausfallen.

Wenige Stunden später, am 4. Juni, fährt der Zug um 3.30 Uhr ab Hamburg-Altona bereits 33 Minuten früher als üblich ab. Weiter geht es mit Änderungen am Donnerstag, 6. Juni: Die Nordbahn vom Bahnhof Hamburg-Altona in Richtung Pinneberg – laut Fahrplan 3.30 Uhr – startet 25 Minuten vorher, also um 3.05 Uhr. Von Pinneberg aus geht es dann jedoch zur regulären Abfahrtszeit erst weiter Richtung Elmshorn. Achtung: Die Zugfahrt um 4.18 Uhr ab Wrist in Richtung Hamburg verkehrt vier Minuten früher als üblich.

Deutsche Bahn baut – Fahrplanabweichungen für Nordbahn-Züge auch im Juni

Nachtschwärmer und berufliche Frühaufsteher müssen sich auch von Freitag, 7. Juni, bis Sonnabend, 8. Juni, umstellen, da laut Nordbahn-Mitteilung „zwischen 23 Uhr und 4 Uhr einzelne Zugfahrten zwischen Wrist und Elmshorn“ entfallen. Am Dienstag, 11. Juni, startet die Regionalbahn – laut Fahrplan 22.54 Uhr – ab Hamburg-Altona 20 Minuten früher. An diesem Tag und auch am Sonntag, 16. Juni, müssen Bahnfahrer zudem zwischen 22 und 23 Uhr zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Pinneberg vereinzelt auf Züge der Regionalbahnlinien verzichten.

Mehr zum Thema

Wer gewöhnlicherweise mittwochs um 0.07 Uhr ab Hamburg-Altona in die Nordbahn steigen möchte, müsste am 12. Juni zu diesem Zeitpunkt den Startpunkt Pinneberger Bahnhof wählen, der mit der Linie S3 zu erreichen ist. Spätabends zwischen 22 Uhr und 23 Uhr fallen zudem am Sonnabend, 15. Juni, erneut einige RB-Züge zwischen Elmshorn und Wrist aus.

Regionalbahn fährt nachts von Altona früher in den Kreis Pinneberg

Umstellungen für Bahnfahrer gibt es auch am Montag, 17. Juni: „Die Zugfahrt um 0.07 Uhr ab Altona verkehrt neun Minuten früher als üblich“, so ein Nordbahn-Sprecher. In der Folge fallen zudem bis Donnerstag, 20. Juni, zwischen 22 und 5 Uhr morgens einzelne Zugfahrten zwischen Hamburg und Elmshorn aus. Außerdem fahren laut Nordbahn-Mitteilung einzelne Züge früher ab als regulär.

Für ausfallende Verbindungen, bei denen keine Möglichkeit besteht, auf die S-Bahn auszuweichen, werde ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert, der auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt sei. Achtung: In den Ersatzbussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste böten die Busse nach Möglichkeit einen Niederflureinstieg.

Nordbahn-Fahrgäste sollten sich rechtzeitig vor dem Reise-Antritt über aktuelle Fahrplanänderungen informieren. Detaillierte Informationen werden circa eine Woche vorab auch auf der Unternehmenshomepage www.nordbahn.de veröffentlicht.