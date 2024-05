Noch befindet sich die Pinneberger Hauptfeuerwache an der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt. Neu gebaut werden soll nach einem politischen Beschluss der Ratsversammlung an der Datumer Chaussee – doch dagegen wehren sich viele Anwohnerinnen und Anwohner. © Frank Schulze | Frank Schulze