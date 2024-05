Tornesch/Uetersen. Auch der Lack wurde zerkratzt. Polizei meldet Vandalismuswelle am Wochenende im Kreis Pinneberg. Weitere Anzeigen werden wohl folgen.

Eine Serie von Pkw-Sachbeschädigungen, die sich am vergangenen Wochenende in Tornesch und Uetersen ereignet hat, beschäftigt die Polizei. Betroffen sind in beiden Städten mindestens vier Fahrzeuge. Es könnten jedoch noch weitere Anzeigen von Geschädigten dazukommen.

Der erste Fall spielt an der Greifswalder Straße in Tornesch. Dort wurde am Sonnabend das Seitenfenster eines parkenden Fahrzeugs eingeschlagen – und zwar in einem kurzen Zeitfenster zwischen 13.25 und 13.30 Uhr. Betroffen war ein Ford C-Max.

Scheibe eingeschlagen, Reifen zerstochen, Lack zerkratzt: Vier Fälle in zwei Städten

In Uetersen war ein Fahrzeug der Marke Mercedes betroffen, das an der Straße Am Eichholz abgestellt war. In diesem Fall zerstachen die Täter einen Reifen des Fahrzeugs. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Sonnabend und 11.10 Uhr am Sonntag, als die Sachbeschädigung bemerkt wurde.

Ein weiterer Reifen – betroffen war diesmal ein Opel Corsa – wurde in der Zeit zwischen 19 Uhr am Sonnabend und 10 Uhr am Sonntag zerstochen. Dieses Fahrzeug befand sich auf einer Parkfläche an der Stavenowstraße in Uetersen.

Serie von Sachbeschädigungen: Polizei sieht Zusammenhang zwischen den Taten

Als viertes Fahrzeug wurde ein Seat beschädigt. Tatort ist in diesem Fall die Gerberstraße, ebenfalls in Uetersen. Hier schlugen die Täter am Sonntagvormittag in der Zeit zwischen 10 und 11.15 Uhr zu. Dieses Mal wurde kein Reifen zerstochen, sondern der Lack an der Beifahrerseite des Wagens zerkratzt.

Es entstanden insgesamt Schäden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen in allen vier Fällen liegen bei der Polizeistation Uetersen. Die Beamten werden auch der Frage nachgehen, ob die Taten im Zusammenhang stehen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sei dies nicht auszuschließen.

Pkw in Tornesch und Uetersen mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Um die Fälle aufklären zu können, sind die Polizisten auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Sie suchen Personen, denen in den genannten Straßen im Tatzeitraum Personen oder Personengruppen aufgefallen sind, die sich verdächtig verhalten haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04122/70 53 0 entgegen