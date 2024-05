Schenefeld. 18-Jährige nimmt Linienbus die Vorfahrt. Schwerer Crash in Schenefeld mit zwei Verletzten. Wie es dazu kam und was genau passiert ist.

Schwerer Unfall am Montagabend in Schenefeld: An der Kreuzung Blankeneser Chaussee/Hauptstraße/Bäckerstraße ist ein Pkw mit einem Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Insassen in dem Pkw verletzt.

Der Crash ereignete sich laut den Polizeiangaben um kurz nach 23.30 Uhr – und die ersten Angaben ließen Schlimmes befürchten: Demnach sollten die Insassen des Fahrzeugs dort eingeklemmt sein. Aufgrund dieser Botschaft schickte die Elmshorner Leitstelle auch Kräfte der Feuerwehr Schenefeld zur Einsatzstelle.

Schwerer Unfall an Kreuzung: Keine eingeklemmten Fahrzeuginsassen

Die Retter brauchten jedoch nicht einzugreifen, weil sich die Lage vor Ort deutlich entspannter darstellte. Die Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, auch ihre Verletzungen waren weniger schlimm als befürchtet. Laut Polizeiangaben wurden die beiden Personen in dem Auto leicht verletzt.

Unfallverursacherin ist demnach eine 18 Jahre alte Frau, die aus Ellerbek stammen soll. Die Fahranfängerin saß am Steuer des Pkw, der die Blankeneser Chaussee aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Ortszentrum befuhr.

Pkw rammt Bus: Fahrzeug der Linie 185 hatte Vorfahrt

Der Linienbus der VHH, der mit dem Busfahrer und einem Fahrgast besetzt war, befand sich aus Halstenbek kommend auf der Hauptstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Kiebitzweg überqueren.

Die Ampelanlage an der Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt bereits außer Betrieb, zeigte gelbes Blinklicht. Fahrzeuge, die aus der Blankeneser Chaussee kommen, müssen den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße passieren lassen.

„Die Fahrzeugführerin hat aus unbekannter Ursache das Stoppschild übersehen“, teilt Polizeisprecherin Sandra Firsching dazu mit. Der Pkw sei in die Kreuzung eingefahren und habe den Linienbus im vorderen Bereich gerammt. Dabei sei ein Schaden von 10.000 Euro entstanden.

Pkw gegen Bus: Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro

Die Insassen im Bus blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Die beiden Leichtverletzten aus dem Pkw mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Bus kam nach Ende der Aufräumarbeiten in die Werkstatt auf dem nahe gelegenen VHH-Betriebshof am Osterbrooksweg. Dort wäre die Busfahrt der Linie 185 ohnehin geendet..