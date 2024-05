Neuendeich. Auto zwingt jungen Motorradfahrer zu gefährlichem Manöver in Neuendeich. Während der Biker schwer verletzt wird, verschwindet das Auto.

Bei einem Unfall in Neuendeich hat sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfallverursacher ist geflüchtet und konnte auch zehn Tage nach dem Vorfall bisher nicht ermittelt werden. Jetzt, nachdem der Verletzte erstmals wieder ansprechbar war, hofft die Polizei, durch eventuelle Zeugen auf die Spur des flüchtigen Fahrzeugs und seines Fahrers zu kommen.

Unfallort war die Straße Oberrecht in Neuendeich im Kreis Pinneberg. Dort war schon am Freitag, 17. Mai, gegen 20.50 Uhr ein 21 Jahre alter Mann aus Pinneberg auf seinem Motorrad unterwegs. Er befuhr laut Polizeiangaben die L108 in Richtung Uetersen.

Motorradfahrer kommt in einer Kurve ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen

In einem Kurvenverlauf kam dem Motorradfahrer ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 21-Jährige seine Maschine zur Seite. In Folge des abrupten Lenkmanövers stürzte der Mann und verletzte sich erheblich. Er kam nach einer Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus.

Jetzt konnten die Polizisten erstmals mit dem Verletzten reden. Genauere Erinnerungen an den Unfall hat er nicht. Damit fehlen den Beamten jegliche Informationen zu dem flüchtigen Fahrzeug. Auch ist weiterhin unklar, warum sich dieses auf der Gegenfahrbahn befand.

Unfallflucht in Neuendeich: Polizei in Uetersen sucht Zeugen

Die Polizeistation in Uetersen ist für die weiteren Ermittlungen zuständig und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04122/70 53 0 entgegen.