Elmshorn. Beamte durchsuchen mehrere Objekte – mit Erfolg. Haupttäter wird festgenommen. Das sind die Funde der Drogen-Ermittler.

Kokain, Heroin und ein Batzen Geld: Ein Dealer aus Elmshorn sitzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht erließ gegen den 62 Jahre alten Mann einen Haftbefehl, nachdem bei ihm Drogen im dreistelligen Gramm-Bereich gefunden worden waren.

Nach Polizeiangaben von Montag hatten die Ermittler Ende vergangener Woche eine größere Razzia gestartet. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen, die in mehreren Durchsuchungen von Objekten in der Stadt an der Krückau mündeten. Ein Gericht hatte entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.

Razzia: Drogen und Drogen-Geld in Elmshorn beschlagnahmt

Hintergrund der Maßnahmen war ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Während der Durchsuchungen stellten die Beamten Heroin und Kokain im dreistelligen Grammbereich sowie eine größere Geldsumme sicher, die mutmaßlich aus dem Verkauf von Betäubungsmittel stammt.

Mehr aus Pinneberg

Der 62 Jahre alte, mutmaßliche Haupttäter wurde angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und schickte den Elmshorner bis zum Prozess in eine Untersuchungshaftanstalt..

Handel mit Drogen in nicht geringer Menge: Elmshorner sitzt hinter Gitter

Der 62-Jährige wird sich nun zu einem späteren Zeitpunkt wegen des Vorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vor Gericht verantworten müssen.