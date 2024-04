Quickborn. Zentraler Platz am Bahnhof soll Veranstaltungsort werden. Auch ein Weihnachtsmarkt ist geplant. Wo jetzt geparkt werden kann.

Der ursprünglich als zentraler Marktplatz konzipierte und dann zu einem Parkplatz umfunktionierte Quickborner Forumsplatz ist wieder autofrei. Die Parkplätze, Poller und Linsen sind entfernt worden, stattdessen wurden neue Parkplätze in der Ladestraße hergerichtet. Das teilt die Stadtverwaltung in Quickborn mit.

In Zukunft soll der Forumsplatz Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt als Treffpunkt dienen. Der zentrale Platz am Bahnhof wird auch für Außengastronomie und verschiedene Veranstaltungen genutzt. Gerade im Sommer ist rund um das Eiscafé und den Brunnen viel los.

Bürgermeister: Autofreier Forumsplatz ist Herzensangelegenheit

„Der autofreie Forumsplatz ist schon seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann. „Der Platz wurde ursprünglich als zentraler Treffpunkt geplant, um die Innenstadt zu beleben. Mit der Ansiedlung des viel frequentierten Edeka-Marktes wurde der Forumsplatz dann in der Mitte geteilt und zu einer Hälfte zu einem Parkplatz umgebaut.“

Für ihn habe das nie funktioniert. „Kinder tobten zwischen parkenden Autos, die sich in der schmalen Zufahrt immer wieder den Lack zerkratzt haben. Als sich dann die unerwartete Chance aufgetan hat, den Forumsplatz wieder autofrei zu gestalten, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, so Beckmann weiter.

Edeka-Betreiber befürchtet keine Einbußen

Er ist überzeugt: Durch die Umgestaltung des Forumsplatzes werde die Quickborner Innenstadt attraktiver und sicherer. „Bereits heute lässt sich feststellen, dass der Platz an sonnigen Tagen hervorragend angenommen wird.“

Möglich gemacht wurde die Maßnahme nicht zuletzt durch die Sanierungsarbeiten am beliebten Brunnen im Sommer letzten Jahres. Die Parkplätze mussten aufgrund der dringend erforderlichen Arbeiten vorübergehend gesperrt werden und die Edeka-Marktleitung erklärte, durch die gesperrten Parkplätze keine Umsatzeinbußen zu befürchten.

Edeka-Betreiber steht autofreiem Platz positiv gegenüber

Bürgermeister Thomas Beckmann suchte daraufhin das Gespräch mit der Politik und den ansässigen Gewerbetreibenden, die sich alle schnell einig wurden. Der Eigentümer des Eiscafés habe sich ausschließlich positiv geäußert.

Auch der selbständige Betreiber des Edeka-Marktes, Thore Siewertsen, befürchte keine wesentlichen negativen Auswirkungen und habe der Maßnahme von Anfang an sehr aufgeschlossen gegenüber gestanden. Seit einiger Zeit bewirbt Edeka die weiteren Parkmöglichkeiten im Umkreis und unterstützt die neue, erweiterte Beschilderung mit eigenen Bannern.

Quickborn: ausreichend Parkplätze in der Innenstadt

„Um die Parkplatzsituation in der Quickborner Innenstadt muss man sich keine Sorgen machen“, sagt Bärbel Bohlmann, Tiefbauingenieurin der Stadt Quickborn. „Nachdem unser Bauhof die Poller und Linsen auf dem Forumsplatz entfernt hat, wurden in der Ladestraße hinter Aldi zusätzliche Parkplätze hergerichtet. Damit stehen uns heute mehr Parkplätze zur Verfügung als vor der Maßnahme.“

Die Tiefgarage des Forums bietet 59 und der Parkplatz am Forum 38 Plätze. Außerdem stehen in der Bahnhofstraße 71 Parkplätze zur Verfügung, im Parkhaus am ZOB bis zu 209 und vor dem Rathaus insgesamt 66 Plätze. Weitere Parkplätze im Innenstadtbereich gibt es unter anderem am Freibad, in der Schulstraße und auf dem Parkdeck an der Klöngasse.

Autofreier Forumsplatz in Quickborn: Platz für Events

Jetzt soll der Forumsplatz mehr Aktivitäten in der Quickborner Innenstadt ermöglichen und die Aufenthaltsqualität steigern. Hierzu wurde die Innenstadt in den letzten Wochen bereits frühlingsfit gemacht und 15 Blumeninseln aufgestellt und bepflanzt. Am 23. März hatten sich zudem 100 freiwillige Quickbornerinnen und Quickborner an der „Aktion saubere Landschaft“ beteiligt und das Stadtgebiet von Müll befreit.

„Jetzt, da der Forumsplatz autofrei ist, kann er wieder seiner ursprünglich angedachten Nutzung zugeführt werden“, erklärt Stadtsprecher Helge Tiemann. „Neben der hohen Aufenthaltsqualität, die der Platz bietet, sollen hier in Zukunft regelmäßig auch Veranstaltungen stattfinden.“

Quickborn will Weihnachtsmarkt auf Forumsplatz etablieren

Den Anfang macht der kreisweite Fahrradtag am 26. Mai, der zum ersten Mal in Quickborn und dann auf dem autofreien Forumsplatz stattfindet. Für den Sommer plant der Sportaktivator Christian Köhler regelmäßige Outdoor-Formate, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

Perspektivisch soll der Forumsplatz auch für den traditionellen Quickborner Weihnachtsmarkt genutzt werden. „Unser Ziel ist es, einen mindestens viertägigen Weihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße und auf dem Forumsplatz zu organisieren, mit Buden so weit das Auge reicht und einer hell erleuchteten, mobilen Torfbahn“, so Tiemann.