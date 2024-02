Quickborn. Gastronomie, Kultur, innovative Geschäftskonzepte: Noch können Bewerbungen für beliebten Laden in der Innenstadt abgegeben werden

Gut 20 Jahre lang war es ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt für die Quickborner beim Einkaufsbummel. Doch nun ist das Eulencafé in der Bahnhofstraße geschlossen. Die Stadtverwaltung sucht gemeinsam mit dem bisherigen Betreiber einen neuen Pächter, der am liebsten gleich noch ein neues Nutzungskonzept mitbringt.