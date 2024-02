Raa-Besenbek. Brennendes Haus steht direkt neben Feuerwache in Flammen. Dennoch muss auch die Elmshorner Wehr ausrücken. Was bisher bekannt ist.

47 Feuerwehrkräfte haben am Montagmittag einen Resthof in Raa-Besenbek vor dem Abbrennen gerettet. Gegen 13.10 Uhr war in dem Wohntrakt des ehemaligen Bauernhofs ein Feuer ausgebrochen, die Rauchsäule war weithin zu sehen.