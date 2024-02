Bevern. Sicht gleich null: Auf einer ohnehin gefährlichen Kreuzung im Kreis Pinneberg hat es am Morgen ordentlich gekracht. Wie es dazu kam.

Offenbar im dichten Nebel sind am Montagmorgen in Bevern zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich um 5.40 Uhr an der Kreuzung Elmshorrner Straße/Seether Weg/Steinfurth, an der es regelmäßig kracht.

Nach ersten Informationen befuhr eine 54 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Kia den Seether Weg aus Richtung Barmstedt kommend. An der Kreuzung hätte die Frau stoppen müssen, da die Elmshorner Straße vorfahrtsberechtigt ist. Offenbar fuhr sie trotzdem in den Kreuzungsbereich hinein und übersah im dichten Nebel den VW Caddy eines 42 Jahre alten Mannes, der aus Richtung Bevern kam.

Unfall an Problemkreuzung: Ein Wagen im Vorgarten, einer im Graben

Nach dem Crash landete der VW Caddy im Vorgarten eines Hauses, der Kia kam schwer beschädigt im Straßengraben zum Stehen. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu, sie kam nach einer Erstbehandlung vor Ort in das Klinikum Elmshorn.

Feuerwehrkräfte aus Bevern streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und beteiligten sich an den Aufräumarbeiten. Der Kreuzungsbereich blieb laut Polizeiangaben bis 7 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kreuzung in Bevern ist bereits besonders gesichert

Die Kreuzung in Bevern gilt seit langem als Unfallschwerpunkt. Inzwischen ist sie mit auf der Fahrbahn aufgemalten Stopp-Zeichen und großen Hinweisschildern gesichert, zudem gelten Tempolimits. Trotzdem kommt es dort gerade im Dunkeln immer wieder zu Unfällen, weil alle Straßen schnurgerade auf die Kreuzung zulaufen.