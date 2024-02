Elmshorn. Jury hat über Pläne zur Entwicklung des Quartiers am Buttermarkt befunden. Siegerentwurf lässt keinen Platz für ältesten Stadtbaum.

935 Unterschriften gegen den Plan sind nicht genug gewesen. Als die Hiobsbotschaft eintrudelt, ist Anja Labitzky, Mitglied der Bürgerinitiative zur Erhaltung der Blutbuche in der Schauenburger Straße, wenig überrascht. Im Jury-Entscheid haben Stadtvertretung sowie Bauherr und -träger Semmelhaack Immobilien beschlossen, für den Ausbau des Quartiers am Buttermarkt im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen einen Entwurf zu bevorzugen, in dem der über 80 Jahre alte Baum keine Zukunft hat. „Angesichts der bisherigen Rückmeldungen aus der Stadt war mit diesem Beschluss zu rechnen“, sagt Labitzky.