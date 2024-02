Der Treffpunkt an der Landungsbrücke 1932. Die Normaluhr am Landungsplatz zeigt 15.40 Uhr an und dokumentiert damit den genauen tageszeitlichen Entstehungszeitpunkt der vorliegenden Fotografie. © HA | Hagen Zielke und Peter Backens Helgoland – eine historische Bilderreise Julius Simonsens Reisefotografien