Wedel. Ölverlust, Wasserwerfer defekt, Getriebeschaden: Drehleiter steht häufig in die Werkstatt. Warum deshalb Menschenleben in Gefahr sind.

In Notfällen kann die per Joystick gesteuerte Drehleiter einer Feuerwehr Menschenleben retten, weil mit dem in die Höhe manövrierten, punktgenau gesteuerten Korb eingeschlossene Personen aus Notsituationen gerettet werden. In Wedel mussten sich die Feuerwehrmänner und -frauen jedoch in diesen Extremfällen seit Jahren auf die Unterstützung mit diesem Gerät aus Pinneberg verlassen.