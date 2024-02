Pinneberg. Seniorin will in Rathauspassage nur kurz einkaufen. Doch dann öffnet die Schranke der Tiefgarage nicht, der Notruf verhallt. Was tun?

Schnell zum Arzt, danach ein paar Einkäufe in der Rathauspassage in Pinneberg erledigen und dann ab nach Hause. „So war der Plan“, sagt Bärbel Enkisch-Arndt. Doch als die 68-Jährige den Parkschein am Kassenautomaten bezahlen möchte, wird das Ticket immer wieder ungelesen ausgeworfen. Der Kassenautomat weigerte sich, den Parkschein anzuerkennen. Der Anfang vom Albtraum.