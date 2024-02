Halstenbek. Stellungnahme der Gemeinde zum Bahnprojekt wird beraten. Das gigantische Vorhaben soll billigt werden, aber nur unter Bedingungen.

Der geplante Bau der großen ICE-Abstellanlage in Halstenbek – er beschäftigt am Dienstag (19 Uhr, Sitzungsraum Bahnhofstraße 22) erneut die Politik der Gemeinde. „Wir gehen davon aus, dass viele Anwohner kommen werden“, so Bürgermeister Jan Krohn.