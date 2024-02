Elmshorn. Vier Jungs von einst kommen acht Dekaden nach ihrer Einschulung 1944 zusammen. Was sie in der Blauen Schule Elmshorn erlebt haben.

Alle Jahre wieder – meistens in der Woche, in der die Jecken los sind – treffen sie sich. Ihre Runde wird kleiner. Aber auch in diesem Jahr haben sich Uwe Lehmann, Uwe Hansen, Markus Riepen und Claus Dammann auf ihre Zusammenkunft gefreut. Sehr sogar. Schließlich war diesmal in trauter Runde nicht nur das traditionelle „Graue-Erbsen-Essen“ angesagt.