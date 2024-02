Pinneberg. Mitten in der Innenstadt steht der bekannte Bau seit einem Jahr leer. Es gab Pläne. Aber wie geht es nun mit dem großen Haus weiter?

Es sei mittlerweile zum Schandfleck verkommen, sagt eine Passantin. Sie steht in der unteren Dingstätte in Pinneberg vor dem leeren Haus, in dem vor einem Jahr noch das Modehaus Kunstmann war. „Ich habe hier regelmäßig eingekauft, vor allem Sportsachen für Männer“, sagt sie. Und drückt ihre Zigarette in einem Blumenkübel aus, in dem Müll liegt und sich das Regenwasser sammelt. „Das machen alle. Es gibt auch keine Aschenbecher.“