Elmshorn. An der Marktstraße ist das Pinselwerk eingezogen. Was neben dem Bemalen von Porzellanfiguren dort noch alles passieren soll.

In die Elmshorner City ist wieder ein Stück neues Leben eingezogen. Im Elmshorner Pop Up Huus in der Marktstraße 18 können ab sofort die Kunden und Kundinnen selbst den Pinsel in die Hand nehmen und kreativ werden. Dort hat das Keramik-Pinselwerk von Susanne Schoenert und Maike Hellmann eröffnet.