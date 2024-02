Elmshorn. Anfällige Lichtzeichenanlage ist ins Alter gekommen und war dadurch risikoreich. Jetzt soll der Verkehr moderner geregelt werden.

Sicherheit ist im Straßenverkehr oberstes Gebot. Daher sieht sich die Stadt Elmshorn an einem wichtigen Knotenpunkt zum Eingreifen gezwungen. Der Kreuzungsbereich Köhnholz/Heidmühlenweg wird gegen Monatsende mit einer neuen Ampelanlage ausgestattet.

Die bisherige Ampel ist bereits im Jahr 1992 montiert worden und hat ihr Lebensende erreicht, heißt es aus der Stadtverwaltung. „In der jüngsten Vergangenheit kam es immer wieder zu Ausfällen der Anlage“, erklärt das Rathaus in einer Mitteilung die Notwendigkeit dieser Baumaßnahme. „Da es aufgrund des Alters nur noch bedingt Ersatzteile für die Anlage gibt, hat sich die Stadt Elmshorn zu einer Sanierung und Erneuerung der Technik entschieden.“

Die moderne LED-Ampel soll deutlich weniger Energie verbrauchen

Die Baumaßnahmen sind umfassend: Zu der Sanierung gehört der Austausch der Lichtzeichen, Taster und Blindenakustiken. Auch die gesamte Steuereinheit wird ersetzt und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Aber auch Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema: „Die neue Ampelanlage wird mit modernen LED-Signalgebern ausgestattet, die unter anderem auch deutlich weniger Energie benötigen als die Bestandsanlage“, teilt die Verwaltung mit.

Und „schlau“ soll die neue Ampel auch noch werden: Die Detektion von Fahrzeugen aus den Nebenrichtungen erfolge zurzeit durch Kontaktschleifen im Asphalt. Diese können zukünftig entfallen und werden durch Wärmebildkameras an den Masten ersetzt. Der Vorteil sei immens und kostensparend: „Änderungen an der Detektion und die Erkennung von Fahrzeugen können kurzfristig über eine Anpassung der Programmierung erfolgen und nicht wie in der Vergangenheit der Asphalt hierfür geöffnet werden muss, um die Schleifen anzupassen.“

Der Busverkehr wird durch die neue Ampelsteuerung beschleunigt

Auch der ÖPNV soll zusätzlichen Nutzen aus der neuen Ampel ziehen können. Es werde eine Beschleunigung für Busse des öffentlichen Nahverkehrs, die automatisch erkannt würden, um dann das entsprechende Ablaufprogramm anzupassen und so die Wartezeiten für den Bus zu verringern.

Mehr zum Thema

Eine weitere technische Neuerung wird sein, dass die beiden Fußgänger-/Radfahrerfurten zur Querung der Straße Köhnholz automatisch mit einer Anforderung durch den KFZ-Verkehr aus den Nebenrichtungen ein grünes Signal erhalten. Die sogenannten „Bettelampeln“ wird es dann hier nicht mehr geben.

Die Arbeiten beginnen am 23. Februar

Die Demontage der bisherigen Ampel soll am Freitag, 23. Februar, erfolgen. Von Montag, 26. Februar, an werde dann die neue Technik aufgebaut. Die Masten und vorhandenen Kabel könnten weiterhin verwendet werden, so dass kaum Tiefbauarbeiten für die Arbeiten anfielen, heißt es. Dies beschleunige die Umsetzung der Maßnahme deutlich.

Das Amt für Tiefbau und Verkehr geht zurzeit von einer Bauzeit von insgesamt eineinhalb Wochen aus. Während dieser Zeit wird der Verkehr über die Verkehrszeichen im Kreuzungsbereich geregelt. Personen, die zu Fuß die Kreuzung queren wollen, können während der Bauzeit eine temporäre Bedarfsampel nutzen, die rund 70 Meter entfernt in Richtung Innenstadt eingerichtet wird.