Kreis Pinneberg. In einem Industriegebiet am Elbufer war ein Brandherd weithin sichtbar, das Fauchen sogar hörbar. Was war da los, mitten in der Nacht?

Ein mysteriöses Fauchen und Leuchten hat am Donnerstagabend zahlreiche Menschen in der Haseldorfer Marsch beunruhigt. Auf Facebook gab es gegen 21 Uhr die ersten Kommentare und Bilder zu dem Ereignis, das sich auf der anderen Elbseite abspielte und somit im gegenüberliegenden Kreis Pinneberg guit zu beobachten war. Über dem Industriegebiet Stade-Bützfleth leuchtete eine große Fackel. Was genau dort passiert ist, darüber klärte am Freitag die Gasunie auf.