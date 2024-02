Heidgraben. Heidgraben im Kreis Pinneberg will Hurtig-Markt beauftragen, um geschlossenen Markttreff rund um die Uhr an 365 Tagen neu zu öffnen.

In Berlin gibt es etwa 1000 von ihnen. „Späti“ nennen Nachteulen und andere Anwohner die Läden, die rund um die Uhr geöffnet sind. Aber auch in kleinen Gemeinden stellen schon „Spätis“ die Nahversorgung sicher. Heidgraben mit seinen etwa 2500 Einwohnern könnte nach dem Verlust des einzigen Supermarktes im Ort für den Kreis Pinneberg zum Modell werden, ob und wie sich so ein Verkaufskonzept auf dem platten Land wirtschaftlich rechnet.