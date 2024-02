Elmshorn. Elmshorner Pastorin Janine Meyer lädt für Freitag in die Stiftskirche ein. Wie zwanglos diese Andacht mit Band ablaufen soll.

Kirche und Gottesdienst. Das klingt steif, oft festgefahren in einer Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alten Liturgie. In einer Zeit mit hohen Austrittszahlen in vielen Fällen gewiss nicht das probate Mittel, um Gläubige in den Gemeinden zu halten. Pastorin Janine Meyer geht an diesem Freitag in der Elmshorner Stiftskirche einen neuen Weg. Nicht nur Bibel und Beten, sondern auch Bier und Brause sind angesagt.