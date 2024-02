Kreis Pinneberg/Kiel. Landeschef bekräftigt in Pinneberg, dass das neue Großkrankenhaus mit Geld aus Kiel rechnen kann. Das war vorher gar nicht so klar.

Ein deutlicheres Bekenntnis zur Landesförderung des geplanten Neubaus eines zentralen Krankenhauses der Regio Kliniken in Pinneberg ist zu diesem Zeitpunkt wohl kaum möglich. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekräftigte am Mittwoch bei seinem etwa zweistündigen Besuch im Klinikum Pinneberg, dass sich das Land Schleswig-Holstein „auf jeden Fall“ an dem Neubau beteiligen werde. Wie berichtet soll das Großkrankenhaus bis 2032 die beiden Standorte in Pinneberg und Elmshorn am Ossenpadd in der Kreisstadt zusammenbringen.