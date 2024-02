Kreis Pinneberg. Gewerkschaft ruft Mitarbeiter in Schleswig-Holsteins Unternehmen zu zweitägigen Warnstreik auf. Die Auswirkungen im Kreis Pinneberg.

Ein erneuter Warnstreik der Busfahrer trifft auch den Kreis Pinneberg. Am Donnerstag sowie am Freitag fallen alle Fahrten der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) aus. Betroffen ist auch der Stadtverkehr in Elmshorn, der ebenfalls unter der Regie der KViP steht. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sind eigenen Angaben zufolge nicht vom abermaligen Ausstand der Fahrer betroffen.

Aufgerufen zum Streik hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di Nord). Der Aufruf erfolgte am Dienstagabend nach einer Tarifverhandlung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband über den Manteltraifvertrag.

Streik der Busfahrer: Ver.di nennt Angebot der Arbeigeber „disqualifizierend“

„Die Arbeitgeber haben sich mit einem disqualifizierenden Angebot, das eine Arbeitszeitverlängerung, Lohnabsenkungen sowie eine Laufzeit von bis zu 12 Jahren beinhaltet, in eine prekäre Lage gebracht“, sagt die Gewerkschaft. Darüber hinaus habe die Arbeitgeberseite angekündigt, weitere Verhandlungen nur auf der Basis eines Gegenangebots der Gewerkschaft aufzunehmen.

„Wir hätten ein starkes Signal der Arbeitgeber an die Beschäftigten erwartet. Erhalten haben sie einen festen Schlag in das Gesicht der Beschäftigten. Dieses Angebot werden wir hart beantworten. Wer derart eskaliert, riskiert die Verkehrswende im Land und provoziert eine sehr heftige Tarifauseinandersetzung. Wir sind gespannt, wie die Arbeitgeber das jetzt den Fahrgästen erklären wollen“, so Sascha Bähring, Verhandlungsführer für Ver.di Nord.

Busfahrer sollen laut Ver.di Arbeitszeitverkürzung selbst bezahlen

Laut Ver.di habe die Arbeitgeberseite in der dritten Verhandlungsrunde angeboten, die Arbeitszeit im Jahr 2027 von 39,5 auf 39 Stunden abzusenken. 2030 sei eine weitere Absenkung um 30 Minuten geplant. Beide Male sei kein Lohnausgleich vorgesehen. „Die Beschäftigten zahlen diese Absenkung selbst“, so Bähring.

Erst 2033 sei dann eine Absenkung auf 38 Wochenarbeitsstunden geplant – mit Lohnausgleich. Die Gewerkschaft weist zudem darauf hin, dass der aktuell gültige Tarifvertrag bereits eine Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 39 Stunden vorsieht – nicht 39,5 Stunden.

Streik am Mittwoch „aus Rücksicht auf Fahrgäste“ vermieden

Die Tarifkommission hat laut Bähring beschlossen, das Angebot abzulehnen und Donnerstag sowie Freitag einen ganztägigen Warnstreik auszurufen. Bahring: „Nur aus Rücksicht auf die Fahrgäste hat die Tarifkommission entschieden, nicht gleich am Mittwoch zum Warnstreik aufzurufen, sondern erst am Donnerstag zu beginnen.“ Betroffen seien alle Firmen, die unter den Tarifvertrag des Omnibusverbands Nord (OVN) fallen.

Mehr zum Thema

Dazu gehört auch die KViP mit ihren Betriebshöfen in Uetersen und Elmshorn, die 60 Busse und 160 Mitarbeiter umfasst. Bereits auf ihrer Homepage teilt das Unternehmen mit, dass vom Dienstbeginn am Donnerstag bis Sonnabend 5 Uhr keine Fahrten auf den KViP-Linien stattfinden werden.

Ausnahmen gibt es laut telefonischer Auskunft des Unternehmens lediglich auf den Schulbuslinien 505, 506 und 507. Dafür sei eine Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft geschlossen worden. Auf der 506 finden einige wenige Fahrten statt, die 505 und 507 sollen die Schulbusverkehre komplett fahren.

VHH ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen

Fahrgäste der VHH mit ihren Betriebshöfen in Schenefeld und Quickborn können derweil aufatmen. „Wir sind von diesem Streik nicht betroffen“, betont Unternehmenssprecher Lennart Meyer. Alle 166 Buslinien würden laut regulärem Fahrplan bedient. So gelte für die Beschäftigten der VHH ein Haustarifvertrag.

Zwar sei die VHH auch von den Verhandlungen über den Manteltarifvertrag betroffen, jedoch gelte der jetzige Streikaufruf nicht für das Unternehmen. Eine Ausnahme gibt es laut Meyer jedoch: Das VHH-Tochterunternehmen in Ahrensburg, die Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft, werde voraussichtlich bestreikt.