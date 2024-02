Wedel. Bundesweit einmaliges Pionierprojekt floppt. Von 453 Angestellten in der Verwaltung machen nur wenige mit. Das sagt der Personalchef.

Von Bekanntmachung der Pläne im Frühjahr 2023 bis zur endgültigen Umsetzung dauerte es nur wenige Monate. Die Vier-Tage-Woche als Arbeitszeitmodell wurde in der Verwaltung in Wedel im Sommer eingeführt. Seitdem können sich Mitarbeiter der Stadt für einen Tag weniger Arbeit in der Woche entscheiden. Zuvor hatten auch Wedeler Politik und der Personalrat diesen für Stadtverwaltungen bundesweit einmaligen Vorgang abgesegnet. Im öffentlichen Dienst war Wedel damit Vorreiter.