Schenefeld. Neue Masche von weiblichen Tätern. Gleich drei Fälle gab es an einem Tag in Schenefeld. Warum die Polizei einen Zusammenhang erkennt.

Frauen, die sich in Wohnungen oder Häuser schleichen und Sachen stehlen: Gleich drei Fälle dieser Art haben sich am Montag in Schenefeld ereignet. Die Polizei warnt ausdrücklich vor den dreisten Diebinnen.

Diese müssen ihre Opfer offenbar vorher ausgespäht haben. Laut Polizeiangaben sind alle Bestohlenen älter als 80 Jahre. Der erste Fall ereignete sich zwischen 9 und 10.15 Uhr an der Blankeneser Chaussee.

In einem Fall ist noch unklar, wie die Diebin in die Wohnung gelangte

In dieser Zeit hatte das weibliche Opfer ihre Erdgeschosswohnung verlassen. In der Zwischenzeit hat sich eine Frau Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Wie genau, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufbruchsspuren gibt es keine.

Die Täterin durchsuchte die Räume und nahm Schmuck mit, dessen Wert im unteren vierstelligen Bereich liegen soll. Gegen 10.30 Uhr fiel der Geschädigten an der Straße eine weibliche Person auf, die angeblich Zeitschriften verkaufen wollte. Bei ihr könnte es sich um die Täterin handeln.

Frau schleicht sich durch den Vorgarten an der Bewohnerin vorbei

Im zweiten Fall arbeitete die Bewohnerin eines Reihenhauses, das an der Straße Bi de Windmöl liegt, im Vorgarten und hatte die Haustür nur angelehnt. Als sie gegen 12 Uhr zurück ins Haus ging, traf sie in ihrem Flur auf eine etwa 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren, die sich an der Bewohnerin vorbei ins Haus geschlichen hatte.

Die Frau soll von kräftiger Statur gewesen sein und eine beige Jacke getragen haben. Auf Nachfrage gab die ungebetene Besucherin an, dass sie Zeitschriften verkaufen wolle, verließ dann aber das Haus. Die Bewohnerin war offenbar gerade noch rechtzeitig ins Haus zurückgekehrt, denn zu einem Diebstahl ist es laut Polizei nicht gekommen.

Eine dritte Tat ereignete sich zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr an der Nedderstraße. Eine Frau betrat durch die geöffnete Terrassentür eine Wohnung und entwendete einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe.

Als die Täterin von dem älteren Bewohner entdeckt und angesprochen worden war, flüchtete die Frau erneut durch die Terrassentür. Es handelte sich um eine kleine, schlanke Frau mit dunkler Kleidung. Weiteres zur Beschreibung ist nicht bekannt.

Zeugen gesucht: Kripo Pinneberg ermittelt im Fall der dreisten Diebstähle

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Pinneberg. Zeugen, denen am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtgebiet von Schenefeld aufgefallen sind, wenden sich an die Ermittler unter Telefon 04101/20 20.