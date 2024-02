Am 3. Februar 2024 richtete der ADFC Pinneberg einen Silent Ride im Gedenken an die drei Tage zuvor tödlich verunglückte Radfahrerin in Rellingen aus. Die Fahrt führte von der Drostei bis zur Unglücksstelle im Ellerbeker Weg an der Einmündung von An der Rellau. Auf dem Weg dorthin gab es einen Zwischenfall mit einem VHH-Bus. © Ulrich Stückler | Ulrich Stückler