Kreis Pinneberg. Eltern im Kreis Pinneberg haben ihre Kinder oftmals gegen den Trend benannt. Das sind die Favoriten – und die exotischen Ausreißer.

Kerngesund und für ein Neujahrsbaby leicht verspätet: Am 2. Januar um 1.07 Uhr kam Glen Henri auf die Welt. Damit führt der kleine Erdenbürger die neue Namensliste im Regio-GeburtszentrumPinneberg an und hat gute Chancen, dass sein Vorname einzigartig bleibt - wie ein Blick in die Liste der beliebtesten Vornamen des Jahres zeigt.