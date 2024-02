Elmshorn/Itzehoe. Markus E. soll einen Angler in Elmshorn in den Kopf gestochen und ausgeraubt haben. Acht Jugendliche nahmen die Verfolgung auf.

Das nennt man wohl Zivilcourage: Denn wie jetzt vor Gericht deutlich wurde, waren es acht Jugendliche, die am 21. Juli in Elmshorn einen brutalen Messerstecher überwältigt haben. Drei von ihnen standen Dienstag der Schwurgerichtskammer am Landgericht Itzehoe Rede und Antwort. Dort muss sich der mutmaßliche Täter Markus E. (27) unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Er ist der Mann, der zuvor einen Anger brutal niedergestochen haben soll – und derjenige, dessen Flucht die Jugendgruppe verhinderte.