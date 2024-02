Christopher Radon (46) hat in Tornesch fast sein ganzes Leben verbracht. Er ist bereits seit zwei Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv, davon mehr als die Hälfte als stellvertretender Bürgermeister. Christopher Radon ist verheiratet und hat einen zwei Jahre alten Sohn. Radon arbeitet als Kommunikationsberater in einem weltweit agierenden Medienunternehmen. © privat | Privat