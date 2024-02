Tornesch. Alles zur Abstimmung über den Verwaltungschef in Tornesch. Hier lesen Sie die aktuellen Informationen. Jeder Zehnte wählte per Brief.

Gut 11.000 Tornescher dürfen am heutigen Sonntag ihren neuen Chef der Stadtverwaltung bestimmen. Oder wird es eine Bürgermeisterin? Für das Amt kandidieren zwei versierte Kommunalpolitiker: die Unternehmerin Ann-Christin Hahn (43, Bündnis 90/Die Grünen) und der Kommunikationsberater in einem weltweit agierendem Unternehmen Christopher Radon (46, CDU).