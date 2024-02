Schenefeld. Ziel der Kriminellen war der Werksladen der Großbäckerei. Zuvor hatten Täter in Tornesch und Elmshorn Tresore aus Bäckereien geklaut.

Hat die Bäcker-Bande wieder zugeschlagen? Nach zwei Einbrüchen in Bäckereien in Tornesch und Elmshorn meldet die Polizei jetzt einen neuen Fall aus Schenefeld. Dort war der Werksverkauf von Harry-Brot am Kiebitzweg betroffen.

Die Einbrecher drangen zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 4.40 Uhr am Donnerstag in das kleine Bäckereigeschäft ein, das sich direkt am Eingang des Komplexes der Großbäckerei befindet. Dort wird tagsüber ein Fabrikverkauf der Produkte der Großbäckerei angeboten.

Einbruch bei Harry-Brot: Höhe der Beute kann nicht beziffert werden

Nach Polizeiangaben flüchteten die Täter unerkannt mit einem Geldbetrag, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht im Umfeld des Werksgeländes wahrgenommen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.

Die Beamten dürften auch Zusammenhänge zwischen den vorigen Taten überprüfen. In der Nacht zum 22. Januar waren bisher unbekannte Täter in die Filiale der Bäckerei Tackmann eingedrungen, die sich an der Ost-West-Brücke in Elmshorn in einem Vorraum des Rewe-Supermarktes befindet.

Im Januar stahlen Einbrecher Tresore aus zwei Bäckereien in Tornesch und Elmshorn

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über einen seitlichen Eingang, der direkt in die Räume der Bäckerei führt, Zugang zu dem Komplex. Sie hatten es auf den Tresor der Bäckerei abgesehen, der zu diesem Zeitpunkt eine Summe von mehr als 2000 Euro enthielt. Mit dem Tresor gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Bereits in der Nacht zum 20. Januar war es in Tornesch zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Die Einbrecher waren in die Filiale der Bäckereikette von Allwörden eingedrungen, die sich an der Straße Ohlenhoff befindet. Sie drangen nach Ladenschluss gewaltsam in die Bäckerei ein und demontierten einen fest verbauten Tresor, der eine Summe von mehr als 1000 Euro enthielt.