Elmshorn. NDR-Autor Kai-Ove Kessler stellt in seiner Geburtsstadt das Buch „Die Welt ist laut“ vor - es enthält durchaus originelle Einsichten.

Im Grunde sind Büchereien Orte der Ruhe, doch an diesem Freitag, 2. Februar, geht es in der Elmshorner Stadtbücherei um Krach, um Lautes, um Lärm. Der gebürtige Elmshorner Kai-Ove Kessler stellt um 18.30 Uhr sein Buch „Die Welt ist laut“ vor.

Wie klang das alte Rom zur Kaiserzeit? Wie brüllten die Dinosaurier? Wie hörte sich eine deutsche Kleinstadt an, bevor es Autos, Maschinen oder die Eisenbahn gab? Das sind Fragen, die der Elmshorner Journalist und Autor Kai-Ove Kessler in seinem Buch „Die Welt ist laut. Eine Geschichte des Lärms“ (erschienen im Rowohlt Verlag) zu beantworten versucht.

Lesung zum Thema Lärm: Für den Autoren ist die Lesung eine Rückkehr in seine Geburtsstadt

„Ich freue mich sehr, das Buch in meiner Heimatstadt vorstellen zu dürfen“, sagt Kai-Ove Kessler, der 1962 in Elmshorn geboren wurde. Er besuchte die Bismarckschule und arbeitete danach bis 1990 als Redakteur für die Elmshorner Nachrichten, bevor er zum Norddeutschen Rundfunk wechselte, wo er bis heute arbeitet.

Nach einem Buch über die Geschichte der Flüchtlinge in Elmshorn (2005), das in der Reihe „Beiträge zur Elmshorner Geschichte“ erschien, ist „Die Welt ist laut“ sein erstes populäres Sachbuch. In den letzten Monaten erhielt das Buch positive Rezensionen – zum Beispiel von SPIEGEL („Kenntnisreich und oft überraschend“), Süddeutsche Zeitung, WDR („Großartig“) und Deutschlandfunk bis hin zu HÖRZU („Kann man Lärm lesen? Und ob!“), STERN und FAZ.

Kessler blickt zurück auf den Urknall und den Lärm im alten Rom

Im Buch geht es um eine akustische Geschichte der Menschheit – angefangen beim Urknall, der keiner war. Der Lärm der Millionenstadt Rom um Christi Geburt wird hörbar gemacht, ebenso wie das turbulente Treiben der mittelalterlichen Märkte oder der lauteste Knall der Menschheitsgeschichte, der Ausbruch des Vulkans Krakatau 1883 in Indonesien.

Einen Einschnitt in die Lautsphären des Menschen bildeten in Europa die industrielle Revolution, die Erfindung der Eisenbahn und der Siegeszug des Verbrennungsmotors. Seitdem scheint es auf der Welt immer lauter geworden zu sein, doch das ist ein Trugschluss, so Kessler.

Einige Fakten aus Kesslers Buch werden die Leser und Zuhörer überraschen

„Vor 150 Jahren war es in den Städten Europas wesentlich lauter als heute“, erklärt der Autor. Effektive Lärmschutzmaßnahmen, die Asphaltierung der Straßen, leisere Motoren und der Wegfall von Hufgetrappel, Kutschenrattern und Peitschenknallen sind nur einige Gründe dafür.

Während der Veranstaltung liest Kessler aus seinem Buch und veranschaulicht die Geschichte des Lärms in Bild und Ton. So können die Besucherinnen und Besucher der Stimme Otto von Bismarcks lauschen, deren Aufzeichnung erst in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Und sie hören den Nachhall des Urknalls oder erfahren, wie Paris um das Jahr 1750 klang.

Karten für die Lesung gibt es für 8 Euro in der Stadtbücherei Elmshorn, Königstraße 56 während der Öffnungszeiten am Freitag von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.stadtbuecherei-elmshorn.de.