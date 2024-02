Kreis Pinneberg. Sie werden bepöbelt und angegriffen. Auch darum steht Freitag und Sonnabend der Nahverkehr still. Das sagen die Streikenden selbst.

An diesem Freitag und Sonnabend werden landesweit alle Linienbusse still stehen. Auch im Kreis Pinneberg werden sich wohl rund 1000 Busfahrer von VHH und KViP an diesem Ausstand beteiligen, der auf den KViP-Linien im Kreis und in Elmshorn sogar bis zum Sonntagmorgen anhalten wird.